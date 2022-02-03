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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أنا القيصر.. فين الناس| محيي إسماعيل ينسحب من ندوة معرض الكتاب

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل

رفض الفنان محيي إسماعيل، دخول قاعة "ضيف الشرف"، لإقامة ندوته المقرر لها في معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، مطالبًا بعدد كبير من الجمهور لحضور الندوة.

شاهد الفيديو:


وقال محيي إسماعيل: "مش هدخل القاعة غير لما يكون في ألف واحد، أنا القيصر، والمفروض يكون في دعاية كويسة للمعرض علشان ندوتي".


وجلس محيي إسماعيل داخل مكتب العلاقات العامة، رافضا الخروج منها بشكل كامل، رغم ذهاب مسئولين العلاقات العامة إليه مرارًا وتكرارًا، للمشاركة في فعاليات الندوة، المقررة له.

وتعد الدورة 53 لمعرض الكتاب، إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، ودولة اليونان هي ضيف شرف الدورة الحالية، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية".

شاهد الفيديو:
 

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