عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد..القابضة للكهرباء تكلف بإصلاح عمود انارةمتهالك بإدكو

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان ”  سقوط عامود إنارة متهالك يعرض حياة سكان عزبة قاسم في البحيرة للخطر..شاهد ” كلفت الشركة القابضة لكهرباء مصر قطاع المتابعة و الاتصال السياسي ، بإحلال وتجديد العامود المتهالك الذى كان يُعرِّض حياة سكان المنطقة لخطر الصعق بالكهرباء .
 

جاء ذلك بعد أن أستغاث سكان عزبة قاسم بالمعدية التابعة لمركز ادكو فى محافظة البحيرة ، بالمسؤولين عن الكهرباء بمحافظة البحيرة من سقوط عمود كهرباء متهالك بالترعة  يتسبب فى خوف وانزعاج العديد من الأهالي، بالإضافة الى ترك أعمدة الكهرباء بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على أولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.

أقراء ايضا
استجابة لـ صدى البلد.. إنارة محيط مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف .. شاهد

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

272782186_267309878859902_1721909992339910310_n
272782186_267309878859902_1721909992339910310_n
f89ae93c-9145-46e6-97d7-a470db772973
f89ae93c-9145-46e6-97d7-a470db772973
محافظة البحيرة إحلال وتجديد سقوط الأمطار مركز إدكو القابضة للكهرباء أعمدة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر الصعق بالكهرباء

ترشيحاتنا

فضائل شهر رجب .. 5 نفحات لا تغفلها في الشهر الحرام

وزيرة التخطيط: 7% ممن يعيشون في أسر أقل من 4 أفراد فقراء

مصر ضد الكاميرون.. قنوات مفتوحة لنقل مبارات أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. مصر ضد الكاميرون

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3-2-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

صلاح الصغير.. موقف كريم سامح لاعب ليفربول من تمثيل مصر بعد استدعائه رسميا |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ