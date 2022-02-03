استجابة لـ صدى البلد..القابضة للكهرباء تكلف بإصلاح عمود انارةمتهالك بإدكو

فى استجابة سريعة لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان ” سقوط عامود إنارة متهالك يعرض حياة سكان عزبة قاسم في البحيرة للخطر..شاهد ” كلفت الشركة القابضة لكهرباء مصر قطاع المتابعة و الاتصال السياسي ، بإحلال وتجديد العامود المتهالك الذى كان يُعرِّض حياة سكان المنطقة لخطر الصعق بالكهرباء .



جاء ذلك بعد أن أستغاث سكان عزبة قاسم بالمعدية التابعة لمركز ادكو فى محافظة البحيرة ، بالمسؤولين عن الكهرباء بمحافظة البحيرة من سقوط عمود كهرباء متهالك بالترعة يتسبب فى خوف وانزعاج العديد من الأهالي، بالإضافة الى ترك أعمدة الكهرباء بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على أولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.

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