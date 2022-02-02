شوط أول سلبي بين السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي السنغال وبوركينا فاسو، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الشوط الأول شهد تبادل المنتخبان السيطرة والاستحواذ، وكانت أبرز الأحداث الاصطدام القوي بين هيرفي كوافي حارس مرمى بوركينا فاسو وشيخو كوياتيه لاعب السنغال في الدقيقة 30 ليتم استبدال حارس المرمى.

وفي الدقيقة 39، تصدى إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال لتسديدة حسن باندي لاعب بوركينا فاسو.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسنغال بداعي لمس تابسوبا مدافع بوركينا الكرة بيده، لكنه ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل بوركينا فاسو

وضم تشكيل بوركينا فاسو كل من:

في حراسة المرمى: كواكو كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري - إيسوفو دايو - إدموند تابسوبا - ستيف ياجو.

خط الوسط: أداما جويرا - جوستافو سانجاري - إبراهيم بلاتي توريه

خط الهجوم: بيرتارند تراوري - بوريما باندي - سيريل بايالا

تشكيل السنغال

وضم تشكيل السنغال كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بونا سار - خاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - ساليو سيس

خط الوسط: شيخو كوياتيه - نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي

خط الهجوم: بامبا ديانج - ساديو ماني - فامارا دييدهيو