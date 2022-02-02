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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تطلب مساعدة عسكرية من إسرائيل.. تفاصيل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

طلبت أوكرانيا من إسرائيل، اليوم الأربعاء، تزويدها بأنظمة دفاع جوي، والقيام بدور للتوسط بينها وبين روسيا.

وحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قال وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا: "نحن مهتمون بتعاون عميق مع إسرائيل، في موضوع التكنولوجيا الدفاعية، وعلى وجه الخصوص في مجال الدفاع الجوي".

وأضاف: "كنا سنرحب بجهود تبذلها إسرائيل للعب دور دبلوماسي فيما يتعلق بالوساطة بين أوكرانيا وروسيا".

وقال المراسل السياسي للقناة عميحاي شتاين، إن إسرائيل تسير على "خيط رفيع" في كل ما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، تعززت العلاقة بين إسرائيل وأوكرانيا بشكل كبير. من المتوقع أن يقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذا العام بزيارة إسرائيل، وافتتاح مكتب تمثيلي رسمي في القدس".

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وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالعلاقة المعقدة بين أوكرانيا وروسيا، فإن إسرائيل تسير على حبل رفيع: من ناحية لإظهار الدعم لأوكرانيا، ولكن من ناحية أخرى لعدم إغضاب روسيا".

وقال إن الأوكرانيين "أعربوا عدة مرات مؤخرا عن اهتمامهم بمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكن مصدر أوكراني قال لنا إن الحديث لا يدور فقط عن هذه المنظومة، فهم مهتمون بكل منظومة دفاعية تبيعها إسرائيل لأوكرانيا، ربما أيضا أنظمة إنذار".

وكشف شتاين أن هناك مباحثات بين الحكومة الأوكرانية والإسرائيلية، لمساعدة تل أبيب كييف في ترقية أنظمة الحرب الإلكترونية.

إسرائيل روسيا أوكرانيا الازمة الاوكرانية فلاديمير زيلينسكي مساعدة عسكرية

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