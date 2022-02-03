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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للتعيين كمندوب مساعد.. مجلس الدولة يستقبل طلاب وطالبات عين شمس والمنصورة والزقازيق

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يواصل مجلس الدولة، صباح اليوم الخميس، استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
ويستقبل مجلس الدولة طلاب جامعة عين شمس والزقازيق والمنصورة، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.


مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في  مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:- 
- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.
- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.
- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.
- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.
- أكاديمية الشرطة - جامعة المنوفية - جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.
- جامعات أخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.
وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
وأكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة أن تقديم الملف مستوفى المستندات سيكون فى المدة من السبت 19 فبراير الحالى وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.
وقال المستشار طه كرسوع إن شروط الإعلان تتضمن:
- أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل.
- ألا يزيد العمر على 30 عاماً.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية:
- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.
وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع أن الكود المؤسسى لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

جامعة جنوب الوادي جامعة المنصورة جامعة القاهرة جامعة الإسكندرية جامعة بنى سويف وظيفة مندوب مساعد طلاب جامعة عين شمس كلية الدراسات الإسلامية

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