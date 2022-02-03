هل تنضم أوكرانيا إلى الناتو؟..جونسون يحذر بوتين وجها لوجه.. وروسيا ترد على الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا.. وكييف: مستعدون لمواجهة الغزو

جونسون لـ بوتين: غزو أوكرانيا سيكون سوء تقدير مأساوي

سلاح الجو البريطاني يعترض 4 مقاتلات روسية

مكتب جونسون: من حق أوكرانيا الانضمام إلى الناتو

تحاول الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيون في أوروبا البحث عن حلول لمنع روسيا من غزو أوكرانيا من خلال المحادثات تارة والتهديد وفرض العقوبات تارة، وإرسال الجنود والتحركات العسكرية تارة أخرى.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن غزو أوكرانيا سيكون 'سوء تقدير مأساوي' حيث تحدث الزعيمان أخيرا عن المواجهة المتوترة في أوروبا الشرقية.

وقال مكتب رئيس الورزاء البريطاني إن جونسون أعرب عن "قلقه العميق" إزاء العدوان الروسى حيث تبادلا الدعوة المؤجلة ، حتى أنه أيد حق كييف فى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو ".

وكان من المقرر أن يتحدث الزعيمان يوم الاثنين ولكن تم تأجيلها إلى اليوم بسبب أزمة الحزب فى داونينج ستريت.

جاء ذلك في الوقت الذي تدافعت فيه مقاتلات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني اليوم لاعتراض أربع قاذفات روسية عملاقة تقترب من المجال الجوي للمملكة المتحدة في أحدث استعراض للعدوان من قبل موسكو.

وندد الكرملين اليوم أيضا بنشر عدة آلاف من الجنود الأمريكيين في أوروبا الشرقية وسط مخاوف مستمرة من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على نشر 3000 جندي أمريكي في أوروبا الشرقية 'في الأيام المقبلة' بعد أن اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بمحاولة استدراجه إلى الحرب.

وبعد مكالمة بعد ظهر اليوم، قالت متحدثة باسم داونينج ستريت:"أعرب رئيس الوزراء عن قلقه العميق إزاء النشاط العدائي الحالي لروسيا على الحدود الأوكرانية. وشدد على ضرورة إيجاد سبيل للمضي قدما يحترم السلامة الإقليمية لأوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس. وشدد رئيس الوزراء على أن أي توغل روسي آخر في الأراضي الأوكرانية سيكون سوء تقدير مأساوي".

وأضافت:"أكد رئيس الوزراء أنه بموجب سياسة الباب المفتوح للناتو، يحق لجميع الديمقراطيات الأوروبية أن تطمح إلى عضوية حلف شمال الأطلسي. وينطبق هذا الحق تماما على أوكرانيا".

وقال الكرملين:"لوحظ عدم رغبة حلف شمال الأطلسي في الاستجابة بشكل كاف للمخاوف الروسية التي لها ما يقوم عليها من أسس سليمة".

وقد اصدرت روسيا قائمة بالمطالب الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها فى الناتو بما فى ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى الناتو وسحب القوات من الدول السوفيتية السابقة. لكن التحالف وصف معظم القائمة بأنها غير قابلة للتنفيذ.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي اليوم الاربعاء أن 2000 جندي متمركزين في فورت براج (كارولاينا الشمالية) سينتشرون في بولندا وألمانيا هذا الأسبوع.

وسوف يأتى معظم الذين تم نشرهم من الولايات المتحدة من الفريق القتالى للواء المشاة التابع للفرقة 82 المحمولة جوا والذى سيذهب إلى بولندا.

وسوف ينتشر بضع مئات فقط - حوالي 300 من بين 2000 - من الفيلق الثامن عشر المحمول جوا لإنشاء مقر قيادة مشتركة قادرة على توفير قيادة المهمة في ألمانيا.

وسوف يتمركز 1000 جندى آخر من سرب سترايكر للمشاة المتمركز فى ألمانيا إلى رومانيا فى أقرب جناح لمنظمة حلف شمال الاطلنطى "الناتو" إلى روسيا. وسوف يضيفون إلى القوات الأمريكية الـ900 الموجودة بالفعل في رومانيا.

وقال البنتاجون فى بيان مكتوب منفصل إن هدف نشر سلاح الفرسان هو "لردع العدوان وتعزيز قدراتنا الدفاعية فى الدول الحليفة فى الخطوط الأمامية خلال هذه الفترة من المخاطر المرتفعة".

وقال كيربى إن فرنسا تعتزم أيضا إرسال قوات إلى رومانيا واشار إلى أن عددا من دول الناتو الاوروبية الأخرى تفكر فى إضافة قوات إلى الجناح الشرقى للناتو.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي ينتظر فيه الغرب معرفة ما إذا كانت موسكو ستغزو أوكرانيا بعد نقل 130 ألف جندي على الاقل إلى حدودها. وقد زعم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرارا أنه لا ينوى مهاجمة أوكرانيا.

وصرح كيربى للصحفيين خلال مؤتمره الصحفى اليوم الأربعاء "أن الوضع الحالى يتطلب منا تعزيز الموقف الرادع والدفاعى على الجناح الشرقى للناتو . لقد كان الرئيس بايدن واضحا، والولايات المتحدة سترد على التهديد المتزايد لأمن أوروبا واستقرارها".

وأضاف:"مرة أخرى، هذه ليست تحركات دائمة. وهي تستجيب للظروف الراهنة. وسوف نعدل موقفنا مع تطور تلك الظروف. لا نعتقد أن الصراع أمر لا مفر منه". وقال كيربى إن روسيا واصلت حشد قواتها على الحدود حتى فى الـ24 ساعة الماضية بالرغم من حث الولايات المتحدة على تخفيف التصعيد.

وأكد أن الانتشار يهدف إلى اظهار التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو وأنه لن يتم إرسال قوات أمريكية للقتال فى أوكرانيا التى ليست عضوا فى الناتو.

وتتماشى تحركات القوات الأمريكية المعلنة حديثا مع التوقعات القائمة على جهود إدارة بايدن لطمأنة الحلفاء وإظهار تصميم الولايات المتحدة دون تقويض الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

لكن موسكو اتهمت الولايات المتحدة اليوم باتخاذ "خطوات مدمرة" من خلال نشر قوات أمريكية في أوروبا الشرقية وزيادة التوتر العسكري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو لوكالة إنترفاكس إن "خطوات مدمرة لا يدعمها احد تزيد من التوتر العسكري وتقلل من مجال القرارات السياسية".



وقلل وزير الخارجية الاوكرانى ديميترو كوليبا مرة أخرى من المخاوف من وقوع هجوم روسى فى مكالمة مع الصحفيين ولكنه قال إنه إذا قامت روسيا بتحركات يمكن أن تشير إلى غزو وشيك فإن أوكرانيا سترد عند الضرورة.