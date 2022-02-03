عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوليستار 2 Arctic Circle الكهربائية جاهزة لتحدي الثلج.. صور

وليستار 2 Arctic
وليستار 2 Arctic Circleالكهربائية جاهزة لتحدي الثلج

ابتكرت شركة Polestar المصنعة للسيارات الكهربائية طرازًا خاصًا لمرة واحدة من طرازات الصالون الفاخرة للتعامل مع بيئات الشتاء الجليدية القاسية، في الدائرة القطبية الشمالية.

يأتي نموذج حزمة الأداء طويل المدى ثنائي المحرك حيث تستمد الإلهام من رالي الشتاء، وتم رفع القوة عن النموذج القياسي من 392 حصانًا إلى 469 حصانًا، بينما زاد عزم الدوران إلى 501 رطل قدم.

وليستار 2 Arctic Circleالكهربائية جاهزة لتحدي الثلج

تشمل التغييرات الأخرى نوابض خففت بنسبة 30٪، ومخمدات أداء ثلاثية الاتجاهات يتم توفيرها وضبطها بواسطة Öhlins ودعامات أمامية وخلفية لتحسين الصلابة واستجابة التوجيه.

تم تجهيز النموذج بنظام أولي للتحكم في الإطلاق حيث يمكن الوصول إليه من خلال الألواح المثبتة على العجلات، وتتميز التغييرات المناخية القاسية أيضًا بإطارات شتوية مقاس 19 بوصة مصنوعة خصيصًا مع مسامير معدنية 4 مم، والتي تقول Polestar إنها تمنح الدائرة القطبية "المؤهلات الميكانيكية لتكون سريعة ورشيقة على الثلج والجليد".

وليستار 2 Arctic Circleالكهربائية جاهزة لتحدي الثلج

تشمل التغييرات الأخرى المستوحاة من الرالي عجلات رالي السباق 19 بوصة وأربعة مصابيح أمامية Stedi Quad Pro LED ومقاعد Recaro دلو مخصصة ولوح من ألياف الكربون، وتتميز الدائرة القطبية الثانية أيضًا بلون خارجي باللون الرمادي غير اللامع والأبيض.

قال Joakim Rydholm كبير مهندسي بوليستار إنه يمكنه اختبار السيارات بشكل أكثر دقة في الطقس البارد والظروف الجليدية، مع التركيز بشكل أكبر على الديناميكيات.

"كنت أرغب في الاستمتاع أكثر من المعتاد بهذه السيارة أن أكون قادرًا حقًا على دفعها من حيث الأداء والتعامل في بيئة شتوية مثل بحيرة متجمدة، إن ضبط الشاسيه على الجليد والثلج يتيح لنا تطوير سياراتنا فيما يبدو وكأنه حركة بطيئة وبدقة أفضل".

"مع هذه المستويات المنخفضة من التماسك، يمكننا أن نشعر بالديناميكيات ونحللها بوتيرة أبطأ بكثير، مما يعني أنه يمكننا حقًا ضبط الطريقة التي تتصرف بها سياراتنا ، وصولاً إلى أصغر التفاصيل، هذا هو المكان المفضل لدي لتطوير السيارات ".

تم اختبار السيارة في الدائرة القطبية الشمالية في ظروف باردة مثل -30 درجة مئوية كجزء من برنامج الاختبار الشتوي السنوي لبوليستار، والذي يستمر لمدة 16 أسبوعاً من ديسمبر إلى مارس.

قالت Polestarأن النموذج لن يدخل حيز الإنتاج.

Polestar الكهربائية الشتاء القطبية المحرك Recaro الشاسيه

موضوعات متعلقة

مازيراتي تكشف عن طرازات خاصة جديدة من MC Edition | صور

أستون مارتن تنتهي من إنتاج محركات الاحتراق بحلول عام 2026.. تفاصيل

مرسيدس تنتهي من إنتاج AMG Black | صور

أسعار ومواصفات أبرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر.. صور

تفاصيل جديدة.. طرح أستون مارتن فالهالا بالأسواق في 2024 وفانكويش بعدها بعام |صور

مميزات لكزس RZ موديل 2022 قبل الإعلان الرسمي عنها..صور

سكودا فابيا مونتي كارلو 2022 تثير الإعجاب بترقيات بصرية خيالية.. صور

رينج روفرز سبورت الجديدة تحصل على تحديثات قوية جديدة| صور

ترشيحاتنا

فضائل شهر رجب .. 5 نفحات لا تغفلها في الشهر الحرام

وزيرة التخطيط: 7% ممن يعيشون في أسر أقل من 4 أفراد فقراء

مصر ضد الكاميرون.. قنوات مفتوحة لنقل مبارات أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. مصر ضد الكاميرون

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3-2-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

صلاح الصغير.. موقف كريم سامح لاعب ليفربول من تمثيل مصر بعد استدعائه رسميا |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ