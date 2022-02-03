بوليستار 2 Arctic Circle الكهربائية جاهزة لتحدي الثلج.. صور

ابتكرت شركة Polestar المصنعة للسيارات الكهربائية طرازًا خاصًا لمرة واحدة من طرازات الصالون الفاخرة للتعامل مع بيئات الشتاء الجليدية القاسية، في الدائرة القطبية الشمالية.

يأتي نموذج حزمة الأداء طويل المدى ثنائي المحرك حيث تستمد الإلهام من رالي الشتاء، وتم رفع القوة عن النموذج القياسي من 392 حصانًا إلى 469 حصانًا، بينما زاد عزم الدوران إلى 501 رطل قدم.

وليستار 2 Arctic Circleالكهربائية جاهزة لتحدي الثلج

تشمل التغييرات الأخرى نوابض خففت بنسبة 30٪، ومخمدات أداء ثلاثية الاتجاهات يتم توفيرها وضبطها بواسطة Öhlins ودعامات أمامية وخلفية لتحسين الصلابة واستجابة التوجيه.

تم تجهيز النموذج بنظام أولي للتحكم في الإطلاق حيث يمكن الوصول إليه من خلال الألواح المثبتة على العجلات، وتتميز التغييرات المناخية القاسية أيضًا بإطارات شتوية مقاس 19 بوصة مصنوعة خصيصًا مع مسامير معدنية 4 مم، والتي تقول Polestar إنها تمنح الدائرة القطبية "المؤهلات الميكانيكية لتكون سريعة ورشيقة على الثلج والجليد".

وليستار 2 Arctic Circleالكهربائية جاهزة لتحدي الثلج

تشمل التغييرات الأخرى المستوحاة من الرالي عجلات رالي السباق 19 بوصة وأربعة مصابيح أمامية Stedi Quad Pro LED ومقاعد Recaro دلو مخصصة ولوح من ألياف الكربون، وتتميز الدائرة القطبية الثانية أيضًا بلون خارجي باللون الرمادي غير اللامع والأبيض.

قال Joakim Rydholm كبير مهندسي بوليستار إنه يمكنه اختبار السيارات بشكل أكثر دقة في الطقس البارد والظروف الجليدية، مع التركيز بشكل أكبر على الديناميكيات.

"كنت أرغب في الاستمتاع أكثر من المعتاد بهذه السيارة أن أكون قادرًا حقًا على دفعها من حيث الأداء والتعامل في بيئة شتوية مثل بحيرة متجمدة، إن ضبط الشاسيه على الجليد والثلج يتيح لنا تطوير سياراتنا فيما يبدو وكأنه حركة بطيئة وبدقة أفضل".

"مع هذه المستويات المنخفضة من التماسك، يمكننا أن نشعر بالديناميكيات ونحللها بوتيرة أبطأ بكثير، مما يعني أنه يمكننا حقًا ضبط الطريقة التي تتصرف بها سياراتنا ، وصولاً إلى أصغر التفاصيل، هذا هو المكان المفضل لدي لتطوير السيارات ".

تم اختبار السيارة في الدائرة القطبية الشمالية في ظروف باردة مثل -30 درجة مئوية كجزء من برنامج الاختبار الشتوي السنوي لبوليستار، والذي يستمر لمدة 16 أسبوعاً من ديسمبر إلى مارس.

قالت Polestarأن النموذج لن يدخل حيز الإنتاج.