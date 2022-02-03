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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أرفض الأفكار الشمال .. تامر أمين يهاجم فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

تامر أمين
تامر أمين

أبدى الإعلامي تامر أمين رفضه الشديد لـ فيلم أصحاب ولا أعز، مؤكدا أنه ضد الفيلم من حيث المضمون ورسالته وليس ضد حرية الإبداع والأشخاص.

مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

بعد ما أثير من جدل بشأن مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز على قال تامر أمين خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: «أنا رافض الأفكار الشمال والشاذة والحاجات اللي تتعارض مع ديننا، ولا أحد يملك خروج الدين من الموضوع لأن الدين هو أساس الحياة».

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وأضاف تامر أمين أنه يؤيد الفن والإبداع ولن يحرمه ولكن في إطار العادات والتقاليد والدين، متابعا: «فيه حاجة اسمها الدين والأخلاق والقيم ولا يجب أن تتعارض معها أي شيء حتى لو كان فن وإبداع».

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وأشار تامر أمين إلى أن الدين لا يتعارض مع الفن والإبداع ، لأن المسلمين في يثرب استقبلت الرسول الكريم بأغنية «طلع البدر علينا» والرسول لم يحرم أو يرفض هذا».

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وللمزيد حول انتقادات مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز بطولة منى زكي شاهد الفيديوجراف التالي:

أصحاب ولا أعز فيلم أصحاب ولا أعز تامر امين مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز منى زكى

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