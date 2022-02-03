أرفض الأفكار الشمال .. تامر أمين يهاجم فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

أبدى الإعلامي تامر أمين رفضه الشديد لـ فيلم أصحاب ولا أعز، مؤكدا أنه ضد الفيلم من حيث المضمون ورسالته وليس ضد حرية الإبداع والأشخاص.

مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

بعد ما أثير من جدل بشأن مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز على قال تامر أمين خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: «أنا رافض الأفكار الشمال والشاذة والحاجات اللي تتعارض مع ديننا، ولا أحد يملك خروج الدين من الموضوع لأن الدين هو أساس الحياة».

وأضاف تامر أمين أنه يؤيد الفن والإبداع ولن يحرمه ولكن في إطار العادات والتقاليد والدين، متابعا: «فيه حاجة اسمها الدين والأخلاق والقيم ولا يجب أن تتعارض معها أي شيء حتى لو كان فن وإبداع».

مشكلة فيلم أصحاب ولا أعز

وأشار تامر أمين إلى أن الدين لا يتعارض مع الفن والإبداع ، لأن المسلمين في يثرب استقبلت الرسول الكريم بأغنية «طلع البدر علينا» والرسول لم يحرم أو يرفض هذا».

وللمزيد حول انتقادات مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز بطولة منى زكي شاهد الفيديوجراف التالي: