كارثة الشرابية.. اختناق 7 أفراد من أسرة واحدة.. فيديو

صرحت نيابة الشرابية في القاهرة بدفن 7 جثث من أسرة واحدة لرجل وزوجته وأبنائه الـ5 لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز داخل محل سكنهم بحي الشرابية بعد إجراء الكشف الظاهري عليهم.

حادث أسرة الشرابية

كانت النيابة استعجلت تحريات المباحث حول حادث اختناق أسرة الشرابية وسؤال شهود العيان من الجيران، ويرجح أن يكون سبب الوفاة نتيجة الاختناق بسبب تسرب الغاز.

بلاغ لقسم الشرابية

تلقى قسم شرطة الشرابية في القاهرة بلاغا بـ حادث اختناق أسرة الشرابية بالعثور على 7 جثث لأسرة كاملة داخل شقتهم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثث الزوج والزوجة وأبنائهم الخمسة.

وبإجراء التحريات تبين أن الضحايا لقوا مصرعهم اختناقًا بالغاز، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتّخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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