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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بلاش تجلدوها.. كيف دافع محمد صبحي عن منى زكي بعد "أصحاب ولا أعز"| “فيديو”

منى زكي
منى زكي

رد الفنان محمد صبحي، على الهجوم اللاذع التي تعرضت له الفنانة منى زكي بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”، قائلا: “إننا قد نختلف مع توجهات ورسالة الفيلم، ولكن لا يصح الهجوم على ممثلة تؤدي دورا في عمل فني”.

أزمة فيلم أصحاب ولا أعز 

وفي تعليقه على أزمة فيلم أصحاب ولا أعز بطولة الفنانة منى زكي، قال محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن” المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن معظم من هاجم فيلم أصحاب ولا أعز لم يشاهده وكذلك الذين دافعوا عنه، متابعا: «أنا شخصيا لم أشاهد فيلم أصحاب ولا أعز ».

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وأوضح محمد صبحي، أن ما حدث نوع من الجلد لـ الفنانة منى زكي وهذا خارج إطار العمل، مشيرًا إلى أن المنصة التي عرضت الفيلم أمريكية وليست مصرية، وهذه صناعة مشترك فيها عدد من الممثلين وليست الفنانة منى زكي وحدها فقط. 

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وللمزيد حول دفاع محمد صبحي عن الفنانة منى زكي بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز، شاهد الفيديوجراف التالي: 

منى زكى أصحاب ولا أعز فيلم أصحاب ولا أعز محمد صبحي الفنانة منى زكي

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