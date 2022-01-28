العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

تحدثت نجمة لبنان المطربة إليسا خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج عن الحب والزواج، كما دعمت الفنانة منى زكي بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز الذي أثار عاصفة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية.

تصريحات إليسا

جاء من ضمن تصريحات إليسا ما قالته بأن "المرأة العاقلة لا تتزوج كما قال أحد الحكماء، وأنا أحب الرجل وبقوة ".

من بين تصريحات إليسا أيضا ما قالته بأن "والدي قال إنها يجب أن تعمل ويكون لديها حياه وبعدها تقرر ما تفعل، وحينما استقللت بحياتي شعرت أنني يمكن أن أعيش بدون رجل، وانا عشت أكثر من علاقة حب"، لتحتل تصريحات المطربة إليسا جزءًا من اهتمامات السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة.

وعلى جانب آخر دعمت الفنانة اللبنانية إليسا النجمة منى زكي بعد الهجوم الذي تعرضت له في الفترة الأخيرة بسبب فيلم أصحاب ولا أعز .

وللمزيد حول تصريحات المطربة إليسا ورأيها في الأزمة المثارة حول فيلم أصحاب ولا أعز ورسالتها للفنانة منى زكي شاهد الفيديوجراف التالي: