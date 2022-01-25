قبل أيام من الانتخابات.. انتعاش خزينة الزمالك بـ 216 مليون جنيه.. فيديوجراف

قبل انتخابات الزمالك تمكن رئيس النادى الزمالك من الحصول على موافقة د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على منحه خطابًا رسميًا يمكنه من الموافقة على تأجير مقر البنك التجاري الدولي لمدة طويلة مستندًا على موافقة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء على ذلك.. الأمر الذي سينعش الخزينة البيضاء بـ200 مليون جنيه خلال الأيام القادمة تساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة المالية.

رئيس نادي الزمالك

وستنتعش خزينة نادي الزمالك بمليون دولار، أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري قيمة انتقال مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق لصفوف التعاون السعودي لمدة 3 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك قبل انتخابات الزمالك.

ويحصل نادي الزمالك على 16 مليون جنيه قيمة صفقة انتقال اللاعب للفريق السعودي حيث سدد التعاون نصف مليون دولار، فيما يتحمل مصطفى فتحي نصف مليون دولار آخر حتى يتمكن من الرحيل والانتقال لفريق التعاون.

وللمزيد حول قرار رئيس نادي الزمالك لإنهاء الأزمة المالية للنادي قبل انتخابات 2022 شاهد الفيديوجراف التالي: