كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

بسبب أصداء وردود فعل فيلم أصحاب ولا أعز وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي تامر أمين، والفنانة إلهام شاهين على الهواء، في برنامج “آخر النهار”؛ بسبب دفاع الفنانة عن فيلم أصحاب ولا أعز، قائلة "لو اتعرض عليا دور منى زكي في الفيلم ده؛ هعمله".

مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

علق الإعلامي تامر أمين على مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز قائلا “أنا عارف انه تجسيد وليس حقيقي ولكن، يعني كل الأشخاص السبعة اللي على الترابيزة بايظين كده مفيش حد فيهم عدل، وهنا بتكلم في فكرة الرسالة الموجهة".

وتابع “تامر أمين “ في معرض حديثه عن مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز : “أنا ضد الهجوم اللي حصل ضد منى زكي لأنه عيب ولا يصح، ولكني أرفض الدور لان الفيلم أقل من مستوى فنانة مثل منى زكي، والجدل ده خلى اللي ماشافهوش يشوفه، وانا اللي مختلف معايا في الرأي بحترمه”.

بدورها قالت إلهام شاهين: “ ده أجمل وانضج دور لـ منى زكي وأداءها كان رائع ووصلت كل معاني الفيلم بمنتهى الاحترام، ولم أجد لحظة تسببت في خدش حياء المشاهد”.

وللمزيد حول مشادة إلهام شاهين وتامر أمين بسبب مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز والجدل المثار حوله شاهد الفيديوجراف التالي: