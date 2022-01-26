عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

مشادة بين إلهام شاهين
مشادة بين إلهام شاهين وتامر أمين

بسبب أصداء وردود فعل فيلم أصحاب ولا أعز وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي تامر أمين، والفنانة إلهام شاهين على الهواء، في برنامج “آخر النهار”؛ بسبب دفاع الفنانة عن فيلم أصحاب ولا أعز، قائلة "لو اتعرض عليا دور منى زكي في الفيلم ده؛ هعمله". 

مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

علق الإعلامي تامر أمين على مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز قائلا “أنا عارف انه تجسيد وليس حقيقي ولكن، يعني كل الأشخاص السبعة اللي على الترابيزة بايظين كده مفيش حد فيهم عدل، وهنا بتكلم في فكرة الرسالة الموجهة". 

بسبب البودي جاردات.. معجب يضرب جوهرة ويشد شعرها أثناء وصلة رقص "فيديو"

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

وتابع “تامر أمين “ في معرض حديثه عن مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز : “أنا ضد الهجوم اللي حصل ضد منى زكي لأنه عيب ولا يصح، ولكني أرفض الدور لان الفيلم أقل من مستوى فنانة مثل منى زكي، والجدل ده خلى اللي ماشافهوش يشوفه، وانا اللي مختلف معايا في الرأي بحترمه”. 

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

هل يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ؟ مبروك عطية يرد

بدورها قالت إلهام شاهين: “ ده أجمل وانضج دور لـ منى زكي وأداءها كان رائع ووصلت كل معاني الفيلم بمنتهى الاحترام، ولم أجد لحظة تسببت في خدش حياء المشاهد”.

ما علاقة مشروع ليلى.. مفاجأة حول موقع تصوير فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

وللمزيد حول مشادة إلهام شاهين وتامر أمين بسبب مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز والجدل المثار حوله شاهد الفيديوجراف التالي: 

أصحاب ولا أعز فيلم أصحاب ولا أعز مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز إلهام شاهين تامر امين

موضوعات متعلقة

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

ترشيحاتنا

الصحة تطلق 10 قوافل طبية مجانية بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

3 مفاجآت .. نجم الأهلي يضع تشكيل منتخب مصر المثالي لمواجهة كوت ديفوار

دعاء في المطر للمريض .. اغتنم الفرصةو ردده طوال اليوم

الصحة تحذر الأطفال من عدم ممارسة الرياضة

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

عبدالجواد أبوكب ناعيا ياسر رزق: نادر التكرار في عقله ونقائه وموهبته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

أنهت حياة أسرتين كاملتين في غفوة ليل.. كيف تقتل «الدفاية الكهربائية» ؟

تشييع جنازة الكاتب ياسر رزق غدا من مسجد المشير

الرئيس السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.. اليوم

تمنت العودة للحج معا.. آخر ما نشرته زوجة الراحل ياسر رزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ