القدوة الحسنة.. سبب وفاة ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية.. فيديوجراف

أُعلن اليوم وفاة ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم السابق.

سبب وفاة ياسر رزق

الأزمة القلبية هي سبب وفاة ياسر رزق ، لانه أجرى عملية قلب مفتوح مؤخرًا في فرنسا.

من هو ياسر رزق فقيد الصحافة

ولد ياسر رزق عام 1971 م، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ويعمل كاتبا صحفي في مصر، وله العديد من الكتابات الكبيرة التي لاقت شهرة واسعة، ويُعتبر من الشخصيات البارزة في الوسط الأدبي المصري، والوسط الإعلامي، خاصة أنه يعمل في مجالات أخرى إلى جانب عمله في الصحافة.

حصل ياسر رزق على نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

وأعلن الكاتب جمال حسين، الصحفي بجريدة أخبار اليوم، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم السابق، إثر إصابته بأزمة قلبية، وسط حالة من الحزن في الوسط الصحفي على وفاة ياسر رزق.

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