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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن رضا الناس بقضاء الله في موت الأعزاء والأقارب يريح النفس، مبينًا أن الميت إما مستراح أو مستريح.  

فتاوى مبروك عطية

من ضمن فتاوى مبروك عطية غير التي يطلقها من خلال قناة مبروك عطية على يوتيوب ما قاله لبرنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر بأنه مع عودة الحج ينبغي أن نعلم أن الأصل الأصيل في الحج والعمرة قوله تعالى: “ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”، مشددًا: لا يجوز لغير القادرين تقسيط تكاليف الحج لقضاء واجب.

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حكم استئذان الزوجة للحج

عن حكم استئذان الزوجة للحج وبين مبروك عطية أن المرأة في الحج والعمرة لا إذن لزوجها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجي حجة الإسلام دون إذنه، مضيفًا: “نحن مغرمين بجعل الزوج إلها، متخرجش من غير إذنه متسافرش بدون إذنه”، ليصبح البحث عن قناة مبروك عطية مثار اهتمام كبير. 

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وللمزيد حول فتاوى مبروك عطية التي يطلقها من خلال "قناة مبروك عطية" على يوتيوب ببرنامج يحدث في مصر ورأي مبروك عطية في حكم استئذان الزوجة للحج شاهد الفيديوجراف التالي:

مبروك عطية فتاوى مبروك عطية قناة مبروك عطية حكم استئذان الزوجة للحج الحج

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