ليلة مرعبة بالحي الأثري.. حقيقة احتراق شقة الشيخ الشعراوي في الحسين.. فيديو

ليلة مرعبة عاشها سكان حي الحسين الأثري بعد الحريق الذي شهده أمس وسط محاولات من قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماد الحريق الذي شب في عقار وامتد إلى عقارين آخرين بمحيط مسجد الحسين .

حريق المشهد الحسين

بعد نشر وتداول أخبار ومعلومات عن حريق المشهد الحسين واحتراق شقة الشيخ محمد متولي الشعراوي خلال حريق الحسين الهائل الذي التهم عقارين خلف مسجد الحسين بحي الجمالية، كشف مصدر أمني لـ “ صدى البلد ” الحقيقة، مؤكدًا أن الشيخ الراحل كان يمتلك شقة في ذات العقار المحترق لكنه باعها منذ سنوات، ليصبح الحريق مثار اهتمام كبير بعد سريان شائعة وجود أسرة الشيخ الشعراوي في العقار المحترق ضمن حادث حريق المشهد الحسيني بالجمالية.

تفاصيل إخماد حريق الحسين

على مدار 10 ساعات متواصلة من العمل انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات الإطفاء والتبريد إثر حادث حريق المشهد الحسيني بالجمالية، حيث تم إنقاذ كافة العالقين داخل العقارين المحترقين وأصيب 12 شخصًا بإصابات متفرقة واختناقات، تم نقلهم إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الكاملة لهم بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وللمزيد حول حادث حريق المشهد الحسيني وعمليات إنقاذ مصابي حريق الحسين شاهد الفيديوجراف التالي: