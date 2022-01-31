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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

3 أسباب منحت الفراعنة التفوق في نتيجة مباراة مصر والمغرب "فيديو"

مباراة مصر والمغرب
مباراة مصر والمغرب في بطولة أمم إفريقيا 2022

انتهت مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 التي استطاع فيها منتخب مصر التفوق على نظيره المغربي، لتصبح أهداف مباراة مصر والمغرب مثار اهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة في إفريقيا. 

نتيجة مباراة مصر والمغرب 

مباراة مصر والمغرب في بطولة أمم إفريقيا انتهت بنتيجة هدفين للمنتخب المصري مقابل هدف وحيد للمغرب، منتخب مصر تمكن من الإقناع نتيجة وأداءً بعد أن تأخر بهدف أحرزه سفيان بوفال من ضربة جزاء في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

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منتخب مصر سيطر على الكرة في منتصف ملعب منتخب المغرب وتمكن من إحراز هدف في بداية الشوط الثاني من مباراة مصر والمغرب، عن طريق رأسية مرتدة من محمد عبد المنعم أكملها محمد صلاح في المرمى.

 

أهداف مباراة مصر والمغرب  

عاد محمد صلاح ليركض بالكرة على الجهة اليمنى مرسلًا عرضية أرضية لمحمود تريزيجيه أحرز منها الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول، لتصبح نتيجة مباراة مصر والمغرب هدفين مقابل هدف للمغرب.

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وبسبب بعض العوامل تمكنت مصر من إنهاء المباراة لصالحها، والعبور إلى دور نصف النهائي لملاقاة فريق الكاميرون صاحب الأرض.

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وللمزيد حول نتيجة مباراة مصر والمغرب في بطولة أمم إفريقيا 2022 وأهداف مباراة مصر والمغرب شاهد الفيديوجراف التالي:  

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