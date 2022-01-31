تطور جديد في واقعة انتحار الطالبة هايدي.. الجيران وراء تسريب صورها "فيديو"

الطالبة هايدي ضحية جديدة لـ الإيذاء النفسي وجرائم الابتزاز في الشرقية، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية في الشرقية من ضبط شابين متهمين بنشر صور خادشة لـ الطالبة هايدي ضحية جرائم الابتزاز الإلكتروني، وأحيلا إلى نيابة أولاد صقر في الشرقية للتحقيق معهما.

واقعة الطالبة هايدي

وقررت نيابة أولاد صقر في الشرقية حبس أم وابنتها متهمتين بنشر صور الطالبة هايدي وإرسالها إلى الشابين أربعة أيام على ذمة التحقيق في جريمة الابتزاز والإيذاء النفسي .

كانت الطالبة هايدي ضحية الإيذاء النفسي وجرائم الابتزاز "15 سنة" لقيت مصرعها داخل منزل أسرتها عن طريق تناولها حبة حفظ الغلال القاتلة نظراً لمرورها بأزمة نفسية لتعرضها للابتزاز وتداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر بوصول " الطالبة هايدي . ش - 15 سنة - طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري - مقيمة عزبة الحاج علي - دائرة مركز شرطة أولاد صقر"، جثة هامدة، إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ الغلال.

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