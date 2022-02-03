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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: الاعتقاد يعبر عن حاجات النفس الإنسانية فى مختلف ملكاتها ومظاهرها

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التاريخ الإنساني على مستوى المكان والزمان يثبت أن الإنسان لم يكن يوما فردا أو جماعة يسير في الأرض بلا دين أو عقيدة أو أيديولوجيا تحركه وتؤثر في سلوكياته وأفعاله‏,‏ وذلك لأن الاعتقاد عنصر ضروري في طبيعة الإنسان; فبه وحده يجد العقل الإنساني ما يشبع تأملاته, وهو فوق ذلك عنصر ضروري لتكميل قوة الوجدان الإنسانية; فالعواطف النبيلة من الحب والشوق والشكر والتواضع والحياء والأمل وغيرها إذا لم تجد ضالتها في الأشياء ولا في الناس وجدت في الاعتقاد مجالا ومنهلا لا ينفد.

 

وأضاف علي جمعة، عبر صفحته على فيس بوك، أن الاعتقاد كذلك عنصر ضروري لتكميل قوة الإرادة; فهو يمدها بأعظم البواعث والدوافع ويحميها بأكبر وسائل المقاومة لعوامل اليأس والقنوط. وهكذا نرى أن الاعتقاد يعبر عن حاجات النفس الإنسانية في مختلف ملكاتها ومظاهرها.

 

وتابع علي جمعة، كما أن للاعتقاد وظائف نفسية فردية فإن له وظائف أخرى اجتماعية لا تقل أهمية عن الوظائف الأولى; فإنه من المسلم به أن الحياة الاجتماعية لا قيام لها إلا بالتعاون بين أعضائها, وأن هذا التعاون إنما يتم بقانون ينظم علاقاته ويحدد حقوقه وواجباته, وأن هذا القانون لا غنى له عن سلطان يكفل مهابته في النفوس ويمنع انتهاك حرماته, وليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة الاعتقاد الديني أو تدانيه في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه.

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وأشار إلى أن السر في ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصره ولا يوضع في يده ولا عنقه ولا يجري في دمه ولا يسري في عضلاته وأعصابه وإنما هو معنى إنساني روحي اسمه العقيدة; فالإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره وليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق وتؤدي الواجبات على وجهها الكامل; فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون.

الاعتقاد عقيدة الإنسان علي جمعة وظائف الاعتقاد النفسية وظائف الاعتقاد الاجتماعية

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