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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن: تسليم الصيادين 30 مركبا وإعادة إعمار 40 منزلا بأسوان

صدى البلد

 تفقدت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الخميس،  40 منزلا بعد إعادة إعمارها ، من قبل مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة، وكذلك تسليم 30  مركب صيد للصيادين، وعدداً من المشروعات التنموية للأهالي، وذلك بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان أحد أشد قرى المحافظة إحتياجاً، جاء ذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان. وأطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية موسعة لتوقيع الكشف الطبي عليها وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج لذلك،  كما تضمنت القافلة تخصصات "العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية -- الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية".

من جانبها، قالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إنّني أشعر بسعادة غامرة عند النزول الميداني، لأنني أرى النجاحات على أرض الواقع، لافتة أنها لا تغضب من أي شكاوي فمهمتها هي بحث تلك الشكاوي والطلبات وامكانية تنفيذها.

واضافت القباج، خلال كلمتها في احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية، التي نظمتها بمناسبة افتتاح 40 منزل بعد اعادة اعمارها بقرية المنصورية في مركز دراو بأسوان، أنّه على يد مؤسسة صناع الخير للتنمية وبمشاركة بنك القاهرة، جاء الخير لأهالي القرية، فاليوم نحن نحتفل بسكن كريم، وكذلك الصحة و الحرف التراثية في قرى النوبة الرائعة.

وتابعت: مصر كلها تسعد بالنوبة وأهلها ، مشيرة إلى أن أسوان معرض تراثي جميل، ولا يوجد معرض لديارنا يخلو من أسوان، مؤكدة على أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمحليات والمؤسسات الأهلية والمتطوعين، حيث أن هذه الشراكة وهذا التعاون يمثلوا الحياة الكريمة.

فيما  أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أنّ اختيار الـ 40 منزل جاء من كل النجوع بالقرية، وكانت معايير الاختيار أن تكون الأسرة من الأسر الأشد احتياجا، ويكون المنزل متهالك فعليا.
وقال زمزم، إن هناك بعض المنازل الذي تم إعادة إعمارها بشكل كامل، وهناك منازل اخرى تم عمل تسقيف لها ودهانات وباب وشباك والسيراميك الخاص بأرضية المنزل والحمام.

واضاف، أن هناك منازل تم فرشها فرش كامل، بداية من غرفة الاستقبال وحتى غرف النوم وحتى غرفة الأطفال وأجهزة منزلية، وتم تزويد وتصميم المنازل بالشكل المألوف والألوان التي يفضلها أهالي أسوان وقرى النوبة.


ورافق وزيرة التضامن فى زيارتها لقرية المنصورية الدكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.

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