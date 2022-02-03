لعبتك لـ أحمد كامل تريند رقم 1 على يوتيوب

حققت أغنية “لعبتك” لـ أحمد كامل، نجاحا كبيرا جداً حيث احتلت التريند رقم ١ على موقع يوتيوب بعد يومين من طرحها كما كسرت حاجز مليون ونصف المليون مشاهدة.

أغنية "لعبتك" كلمات مصطفى ناصر، والحان أحمد كامل، وتوزيع ومكس إسلام الأزرق وماستر نور عباس.

تقول كلمات الأغنية : ماكنش فـ بالي تخلص لعبتك دلوقت .. واشوفني جوه عينك عمري يوم مافرقت.. مشيت للخوف برجليا وفكرتك سنين جايه ..واتاري فـ عينك كنت انا اللي حبة وقت".

انا حبيت وكنتي بجد تتحبي .. عشان بالعين ماشوفت ايه اللي متخبي.. ياريت قلبي اللي حبك موت اخد باله ان حُبك موت .. وانك وانتي جنبي كنتي مش جنبي ".