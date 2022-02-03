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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعبتك لـ أحمد كامل تريند رقم 1 على يوتيوب

أحمد كامل
أحمد كامل

حققت أغنية “لعبتك” لـ أحمد كامل، نجاحا كبيرا جداً حيث احتلت التريند رقم ١ على موقع يوتيوب بعد يومين من طرحها كما كسرت حاجز مليون ونصف المليون مشاهدة.

أغنية "لعبتك" كلمات مصطفى ناصر، والحان أحمد كامل، وتوزيع ومكس إسلام الأزرق وماستر نور عباس.

أحمد كامل يطرح "لعبتك" ويتخطى حاجز النصف مليون

تقول كلمات الأغنية : ماكنش فـ بالي تخلص لعبتك دلوقت .. واشوفني جوه عينك عمري يوم مافرقت.. مشيت للخوف برجليا وفكرتك سنين جايه ..واتاري فـ عينك كنت انا اللي حبة وقت".

انا حبيت وكنتي بجد تتحبي .. عشان بالعين ماشوفت ايه اللي متخبي.. ياريت قلبي اللي حبك موت اخد باله ان حُبك موت .. وانك وانتي جنبي كنتي مش جنبي ".

لعبتك اليوتيوب مصطفى ناصر إسلام الأزرق نور عباس

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