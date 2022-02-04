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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: 1.1 مليار جنيه للتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور

المحاور الجديدة
المحاور الجديدة

أعلنت محافظة القاهرة تخصيص اعتمادات بقيمة 1.1 مليار جنيه لتعويض حالات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور.

وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أن الدولة حريصة على الدفع العمل بتلك المشروعات، خاصة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من هذه المشروعات التنموية الكبرى، وتعمل الحكومة على الإسراع في تنفيذها في أقرب وقت، ودخولها حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن.

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وتشهد محافظة القاهر عدة مشروعات تطويرة أبرزها تطوير الحي السادس والسابع بمدينة نصر وكذلك أنشاء وتوسعة محاور جديدة شرق القاهرة أخرها إزالة العقارات لتوسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة.

يذكر أنه تم توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري من إجمالي 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة، كما سيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها، طبقا للمخطط.

وفي الوقت نفسه، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة إلى أنه تم إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات كافة بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات.

 

القاهرة حالات نزع الملكية بمشروعات الطرق والمحاور محافظة القاهرة الحي السادس مدينة نصر

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