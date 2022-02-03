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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خليفة لكزس RC F ستركز على رياضة سباق السيارات.. صور

خليفة لكزس RC F ستركز
خليفة لكزس RC F ستركز على رياضة سباق السيارات

تتميز سيارة لكزس RC F بأنها سيارة سياحية رائعة تعمل بمحرك V8 لكنها لم تكن أبدًا بنفس القوة التي تتمتع بها الموديلات ذات الأسعار المماثلة من ألمانيا، ويمكن أن يتغير ذلك عندما يصل البديل في السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من أن لكزس حريصة على مواصلة مشروع سباقات السيارات الرياضية الناجح الذي بدأ في عام 2016 مع RC F GT3.

خليفة لكزس RC F ستركز على رياضة سباق السيارات

أوضح رئيس تطوير سباقات تويوتا ولكزس دوج ويلسون في حديثه للصحافة كيف جعل الربط المربع الذي يتناسب مع RC F في الفتحة المستديرة لفئة GT3 قد ساعد لكزس وسيستفيد طراز الجيل القادم منها.

خليفة لكزس RC F ستركز على رياضة سباق السيارات

قال ويلسون: "كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا لأننا قدمنا ​​القليل من أسلوب فرانكشتاين لرفع مستوى الأداء والعمل الذي قمنا به هنا في أمريكا الشمالية، بالتعاون مع شركائنا في أوروبا وآسيا، لصنع سيارة سباق تنافسية تفوز بالسباقات، والتي سنواصل السباق معها، ونأمل أن نتنافس على البطولات معها، كان هذا رائعا ولكن نتيجة لذلك فإننا نعمل اليوم خلف الكواليس مع شركائنا وزملائنا في اليابان على الجيل القادم.

خليفة لكزس RC F ستركز على رياضة سباق السيارات

أضاف ويلسون: "إن سيارة لكزس آر سي إف هي سيارة رياضية عالية الأداء، لكنني سأكون صريحًا وأقول إنها ليست سيارة جي تي 3" "الجيل الحالي الذي نتسابق فيه الآن كان فكرة متأخرة لجعلها سيارة GT3 وهذه ليست الطريقة التي تقدم بها سيارة السباق إلى السوق قبل أن تضع السطر الأول على الورق".

 

خليفة لكزس RC F ستركز على رياضة سباق السيارات

ستركز سيارة لكزس RC F على الخفة والرشاقة منذ البداية ويمكن أن يكون هذا مميزاً لجميع طرازات RC Fs التي أظهرت أدلة على هذا النهج بالفعل مع منتجات مثل RC F Track Edition و Fuji Speedway Edition الجديد، وتستخدم كلتا السيارتين ألياف الكربون لخفض وزن السيارة وتحسين الأداء العام.

خليفة لكزس RC F ستركز على رياضة سباق السيارات

يمكن الاستمرار في التكهن بما قد يجلبه المستقبل ولا يبدو أننا سننتظر طويلاً لنرى ما ستفعله لكزس، ووفقًا لمخططات التجانس الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات، فإن RC F GT3 جيدة للسباق حتى عام 2026، لكن لكزس ليست حريصة على قضاء أربع سنوات أخرى في استخدام هذه السيارة.

 

لكزس سيارة GT3 RC F Track Edition EDITION RC F GT3

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