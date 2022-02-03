تسليم 86 وحدة سكنية لمتضرري السيول بالبحر الأحمر .. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تخصيص قطع أرض بجوار سوق الدهار الجديد لتنفيذ مشروع إسكان اجتماعي، معقبا: "سيتم عمل مشروع إسكان متميز بنظام الكومباوند".

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "سيتم توفير كافة الخدمات في هذا المشروع"، متابعا: "هذا المشروع في إطار تعظيم موارد الدولة والمحافظة".

وتقدم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالشكر لأهالي متضرري السيول، قائلا: "أتقدم بالشكر لأهالي متضرري السيول لأنهم تحملوا الأزمة لمدة 5 سنوات".

وأشار: "اتخذت قرار بتوفير 86 وحدة لمتضرري السيول، وسيتم تسلميها خلال هذا الأسبوع"، موضحا: "تم إنشاء ممشي سياحي بمدينة رأس غارب متنفس لأهالي المدينة بطول 8 كيلو".

