كأس العالم للأندية.. الجزيرة الإماراتي يفتتح مشواره برباعية في شباك بيري

حقق فريق الجزيرة الإماراتي فوزا هاما بأربعة أهداف مقابل هدف علي نظيره بيري “بطل تاهيتي”، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها الإمارات.

وتقدم الجزيرة بالهدف الأول من كرة عرضية محمد جمال من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار قابلها زايد العمري بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وعزز الجزيرة بالهدف الثاني عبدولاي ديابي انطلق في اتجاه منطقة جزاء بيراي ثم سدد كرة قوية أبعدها الحارس فردت إلى أحمد العطاس والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للمرمى الخالي.

وأضاف أصحاب الأرض الهدف الثالث ركلة حرة لصالح فرييق الجزيرة على حدود منطقة الجزاء نفذها ميلوش كوسانوفيتش عن طريق تسديدة قوية مرت يمين الحائط البشري ثم سكنت أسفل يمين.، وجاء هدف رابع لصالح فريق الجزيرة عن طريق زايد العمري قبل نهاية الشوط.

وبالشوط الثاني سجل هدف فريق بيري اللاعب محمد ربيع في مرماه في الدقيقة 48.

ويلتقي فريق الجزيرة الإماراتي في المباراة المقبلة امام الهلال السعودي في إطار مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية باعتباره بطل البلد المستضيف للبطولة، بينما يشارك فريق بيري بديلا لفريق أوكلاند سيتي الذي انسحب من البطولة بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في نيوزيلندا.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ الألماني هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، بينما حقق الأهلي الميدالية البرونزية.

ويشارك في تلك البطولة كل من الأهلي المصري، والهلال السعودي، وتشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، ومونتيري المكسيكي، والجزيرة الإماراتي، وبيري بطل تاهيتي.