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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول رد من التعليم على واقعة التعدي على رئيسة لجنة إعدادية بالدقهلية | فيديو

على عبد الرؤوف وكيل
على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

كشف علي عبدالرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مقطع الفديو المتداول حدث امام لجنة امتحان الشهادة الإعدادية للبنات بمدرسة الشهيد محمد الشقري الإبتدائية بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، مؤكدا اتخاذ كافة السبل القانونية تجاه ماحدث ومعاقبة المتورطين.

وأضاف الى ان رئيس لجنة الإمتحان  وتدعي "وداد.ح.ا"  ألزمت كافة المراقبين داخل اللجنة منذ بداية الإمتحان بسحب الهواتف المحمولة من الطلاب وتطبيق التعليمات الواردة من الوزارة بشأن التشديد على اللجان وتطبيق كافة القواعد الا ان عدد من الطالبات ابلغا اسرهم ويتجمعون عند بدء كل امتحان ويوجهون السباب لرئيس اللجنة الا انها تواصلت مع الشرطة لمنع ممارسات أولياء الأمور والحد من ظاهرة الغش.

واشار الى ان عند انتهاء أخر ايام امتحانات الشهادة الإعدادية بمادة الدراسات الإجتماعية والتي كانت تجري اليوم تجمع الأهالي وبعد الانتهاء من الإمتحان اقتحموا اللجنة وتعدوا على قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجنة بالإضافة الى رئيس اللجنة وتحرر محضر بالواقعة وسيجري اتخاذ كافة الإجراءات القاننية حيال أولياء الأمور بناتهن المتورطين فى تلك الواقعة.

وكان عدد من أولياء أمور طالبات بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، قد احتجزوا رئيس اللجنة بمدرسة الشهيد محمد الشقري الإبتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمة محافظة الدقهلية وذلك فى أخر ايام الإمتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بعد منعها لغش الطالبات وقيامها بتطبيق كافة الإجراءات القانونية .

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر تجمع العشرات من أولياء الأمور طالبات بمرحلة الشهادة الإعدادية والتعدي على أحدي السيدات، ليتبين انها رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية وتعدي الأهالي والطالبات عليها  بعد منعها الغش داخل اللجان فى أخر أيام الأمتحانات للفصل الدراسي الأول.

الدقهلية محافظة الدقهلية الشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

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