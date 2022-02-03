أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تعلن موعد ذروة الطقس السيئ.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ ظهر اليوم.



وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "متوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة حتى نهاية يوم الجمعة"، لافته: "وجود منخفض جوي متمركز في غرب البحر المتوسط وبمروره بساحل البحر المتوسط الذي يتزامن مع وجود منخفض آخر بطبقات الجو العليا ينشئ حالة من عدم الاستقرار".

وأشارت: "شهدنا في الساعات الماضية نشاط للرياح المثيرة للأتربة خاصة على المناطق المكشوفة وهو ما أدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب محافظات الجمهورية ومناطق من الوجه والبحري وامتدت إلى القاهرة".

وتابعت: "متوقع خلال الساعات القادمة وغدا ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تعني استمرار نشاط الرياح على كافة مناطق الجمهورية"، موضحه: "سرعات الرياح قد ما بين الـ40 والـ50 كيلو متر في الساعة".