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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

راتبه دولار واحد.. أين تذهب ثروة مارك زوكربيرج؟

صدى البلد

بصفته الشاب الذي ترك الدراسة في جامعة هارفارد، فإن مارك زوكربيرج بالكاد هو المرشح الأكثر ترجيحًا لواحد من أقوى الرجال في العالم، ولكن مع استمرار شركته ميتا، في تنمية قاعدة مستخدمين قوية والتي تبلغ ملياري مستخدم عبر فيسبوك وانستجرام وواتساب، لا يعاني زوكربيرج من نقص في السيولة.

على الرغم من أنه لا يتقاضى سوى دولار واحد سنويًا على الورق ، إلا أن زوكربيرج جنى المليارات من بيع الأسهم في فيسبوك، والتي ضربت سوق الأسهم في عام 201، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

لقد كان أكبر طرح عام أولي في التاريخ ، حيث حصل زوكربيرج على مليارات الدولارات بين عشية وضحاها تقريبًا من الشركة التي بدأها في يوني.

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يمتلك زوكربيرج مزرعة مثيرة للجدل وتبلغ مساحتها 1600 فدان في هاواي، وعلى عكس المليارديرات الآخرين في مجال التكنولوجيا ، لا يُعرف زوكربيرج بصرف أمواله على برامج الفضاء أو الأنفاق تحت الأرض ، ويتمتع بحياة أسرية هادئة مع زوجته بريسيلا تشان.

ومع ذلك ، فقد أنفق الكثير من المال على العقارات، وكان آخرها في ديسمبر عندما وسع عقاره الخاص المثير للجدل والذي تبلغ مساحته 1500 فدان في كاواي ، هاواي بمقدار 110 فدان.

تعرض زوكربيرج للنيران عدة مرات من جيرانه في هاواي بعد رفع دعاوى قضائية ضد السكان المحليين الذين لديهم أسهم في أماكن قريبة من أرضه، على الرغم من أنه أسقط الدعاوى القضائية ، إلا أن سكان هاواي المحليين ما زالوا غاضبين من الاستيلاء على الأرض لمؤسس "فيسبوك".

تم انتقاد زوكربيرج أيضًا في عام 2016 لبناء جدران حجرية بارتفاع 6 أقدام جعلت من الصعب الوصول إلى الشاطئ.

كما ينفق زوكربيرج 10 مليارات دولارعلى الطائرات الخاصة سنويًا، وعلى الرغم من كونه مليارديرًا ، إلا أن زوكربيرج ليس غبيًا بما يكفي لإهدار أمواله في السفر، بدلاً من ذلك ، ينفق ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا على طائرات خاصة عبر Facebook.

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قال طلب عام 2018 للحصول على بدل قدره 10 ملايين دولار إن زوكربيرج كان بحاجة إلى المال من أجل تغطية تكاليف أفراد الأمن لحمايته ؛ شراء وتركيب وصيانة بعض الإجراءات الأمنية المطلوبة لمساكنه ؛ ​​واستخدام الطائرات الخاصة للأغراض الشخصية. السفر.

هذا يعني أن البيانات الخاصة التي أنشأتها أنت وأنا عبر Facebook و Instagram تمول مباشرة الرحلات الفاخرة لمؤسس الشبكة الاجتماعية عبر السماء.

 

زوكربيرج السيولة جامعة هارفارد الدراسة

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