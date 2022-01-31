في الثانية من عمره.. الطفل البطل ينقذ عائلته من حريق مدمر

بحفاوة شديدة وترحيب كبير يستقبل الناس طفلا صغير من تكساس باعتباره بطلًا لإيقاظ والديه وإخبارهما أن منزلهما كان يحترق قبل أن تلتهمه النيران، حيث كان والديه يغوصون في نوم عميق وقد انقطعت عنهم حاسة الشم بسبب فيروس كورونا.

فقد والدي الطفل وهما "كايلا" و"ناثان داهل" حاسة الشم بسبب إصابتهما مؤخرًا بـ فيروس كورونا "كوفيد-19" ولم يكنا على علم بأن الدخان بدأ يملأ منزلهما، وفشلت أجهزة الكشف عن الدخان.

استيقظ الطفل وأيقظ الصغير الذي يدعى "براندون" البالغ من العمر عامين والديه وهو يقول لهما "أمي ، ساخن! أمي ، ساخن!"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

من خلال هذا التنبيه ، تمكن الآباء من إخلاء المنزل مع أطفالهم الخمسة والاتصال بخدمات الطوارئ قبل وقوع أي إصابات، قالت كايلا: "لقد أنقذ أسرتنا بأكملها، فهو بطلنا الصغير".

لحسن الحظ كان الأب الذي يدعى "ناثان داهل" متطوع مع قسم مكافحة الحرائق المحلي ، لذلك كان لديه خطة في مكانها عندما حدثت حالة الطوارئ هذه، وقال لعائلته "لدينا خطة ، هذه هي الطريقة التي يسير بها كل شيء".



كان ابنهما براندون نائماً في غرفة المعيشة عندما اشتعلت النار بفعل مدفأة غاز، ودخل الصبي بعد ذلك إلى غرفة نوم والديه وهو يسعل ونبههما، وقالت كايلا داهل: "لقد رأيت للتو ألسنة اللهب تتصاعد من غرفة المعيشة إلى غرفة نومنا".