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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يودع بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو

صدى البلد

ودع فريق ريال مدريد  بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الهزيمة بهدف نظيف أمام أتلتيك بيلباو في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات دور ربع نهائى المسابقة للموسم الحالى 2021-2022.

 

وأحرز هدف اتلتيك بيلباو اللاعب أليكس بيرينجور في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وكانت  حافلة نادي ريال مدريد تعرضت لهجوم من قبل جماهير أتلتيك بيلباو فور الوصول لـ ملعب"سان ماميس .
 

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألابا - ناتشو - ميليتاو - فاسكيز.

خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس - أسينسيو - رودريجو.


وتاهل ريال مدريد لـ دور ربع نهائى كأس ملك إسبانيا عقب الفوز أمام فريق إلتشى بنتيجة 2 – 1

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة.
 

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