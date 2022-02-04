الثلاثاء المقبل .. تريسي إليس روس وليزلي جوردن يعلنان ترشيحات الأوسكار النهائية

يعلن كل من الممثلة الأمريكي تريسي إليس روس، والفنان ليزلي جوردن القوائم النهائية لترشيحات الأوسكار لعام 2022، على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء المقبل بحسب هوليوود ريبورتر.

شاركت تريسي إليس روس من قبل في إعلان ترشيحات الأوسكار عا م2019، وتقدم مع شريكها ليزلي جوردن هذا العام ترشيحات السينما في 23 فئة في عرض مباشر سيتم بثه عبر موقع جوائز الأوسكار وحسابات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهى التصويت على الأعمال المرشحة للأوسكار الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 مارس في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، الذي سيبث على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC.

يشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94 المقبلة، عودة المضيف الرئيسي لأبرز حدث فني بعد غياب 4 سنوات.

كان المذيع جيمي كيميل هو آخر من تولى استضافة حفل الأوسكار خلال عامي 2017 و2018، في بث تلفزيوني مباشر شاهده أكثر من 26 مليون شخص، وبداية من 2019 غاب المضيف الرئيسي عن هذا الحدث السنوي فزادت المشاهدات المباشرة إلى حوالي 30 مليون.

وفي مقابلة مع هوليوود ريبورتر عبر توم هولاند بطل سلسلة أفلام سبايدر مان، عن رغبته في استضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار، وعلم الموقع الأمريكي أن أكاديمية فنون وعلوم الصور تواصلت معه من أجل تحقيق هذه الأمنية.

ظل مكان مضيف حفل الأوسكار فارغا منذ أزمة الممثل الكوميدي كيفين هارت الذي انسحب من تقديم هذا الحدث السنوي الضخم بعدما تم الإعلان عن اختياره وتحقيق حلمه على إثر تغريدات مسيئة أعيد نشرها له على مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور سنوات عليها.