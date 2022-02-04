أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالوصول للنهائي.. ويؤكد: قادرون على تحقيق البطولة

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المنتخب المصري لكرة القدم بعد الفوز على الكاميرون والصعود لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: "مبروك لمصر وأبطالها الفوز الكبير في مباراة صعبة ظهر فيها شخصية البطل .. رجالة .. أداء بطولي .. روح قتالية .. إصرار على الفوز حتى اللحظة الأخيرة"٠

وأضاف وكيل النواب: "منتخب مصر أبطال هزموا كل الظروف الصعبة والتحديات لإسعاد المصريين .. أبطال يسطرون تاريخُا جديدُا للكرة المصرية في إفريقيا .. انتصار كبير .. وفرحة كبيرة .. وسعادة المصريين بأبنائها عظيمة .. مبروك لمنتخب الانتصارات .. قادرون على تحقيق البطولة.. النجمة الثامنة مصرية".