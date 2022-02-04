عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 4- 2- 2022

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الجمعة 4- 2  -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.79 جنيه للبيع و17.68 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.45 جنيه للبيع و21.31 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 52.17 جنيه للبيع 51.71  جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

 

اسعار العملات الاجنبية العملات الاجنبية سعر الدولار الأمريكي الدولار سعر الدولار

ترشيحاتنا

بينها مصر وقطر.. الاتحاد الأوروبي يلجأ لهذه الدول لتنويع مصادر إمدادات الغاز

أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي اليوم الجمعة

أسباب زيادة أسعار البنزين مطلع 2022

بعد زيادة أسعار البنزين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التلاعب

بعد الزيادة الجديدة.. مراحل تسعير البنزين في مصر

أسعار فئات تويوتا روميون موديل 2022 في مصر .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشًا وثبات سعر السولار

وفاة المخرج جلال الشرقاوي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

فيديو

فيديو جراف.. هل تواجه أيتن عامر السجن بسبب 33 مليون جنيه

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ