محمد الصيفي يضع الطريق للفوز على السنغال .. فيديو

قال كابتن محمد الصيفي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، إن لاعبي المنتخب فى حالة اللعب بنفس الروح الموجودة حاليًا سيفوزون على السنغال فى النهائي أمم أفريقيا، و التأهل لـ كأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن المدير الفنى لـ منتخب مصر كيروش، مطالب ـ الهدوء، ولديه فرصة فى تحقيق بطولات كبيرة.

ولفت إلى أن منتخب مصر فى حالة اللعب يتابعه العالم، و المنتخب الوطنى هو العربي الوحيد الذى مستمر فى البطولة بعد خروج 6 فرق عربية.

وأشار إلى أن المنتخب الوطنى أثبت للجميع أن الروح عادت، و الجميع شاهد الأداء فى مباراة كوت ديفوار، و المغرب، الكاميرون.