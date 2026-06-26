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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوقاف: مبادرة «المذيع الصغير» تستهدف تأهيل الأطفال ليكونوا سفراء للوعي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عادل نصار

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مبادرة «المذيع الصغير» تأتي ضمن جهود متكاملة لدعم أبناء منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «مودة» وبرعاية الدكتور علي جمعة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، في إطار مواكبة جهود الدولة لتطوير المنطقة ماديًا وإنسانيًا وسلوكيًا.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن إعداد البرنامج استغرق أكثر من 6 أشهر من العمل والاجتماعات المشتركة بين الجهات المشاركة، بهدف تصميم مناهج تجمع بين التثقيف، والتأهيل النفسي، وتعديل السلوك، والتدريب الإعلامي، ومهارات الإلقاء، بما يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، مضيفا أنه تم إعداد دليل خاص للمدربين، مع الاعتماد على أساليب تعليم تفاعلية وأجواء ترفيهية للحفاظ على تفاعل الأطفال وتحفيزهم على التعلم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن المبادرة لا تقتصر على إعداد «المذيع الصغير»، بل تشمل أيضًا برنامج «المرشد السياحي الصغير»، للاستفادة من الطابع التاريخي لمنطقة مصر القديمة وتعريف الأطفال بالمعالم الأثرية والسياحية المحيطة بهم، بما يسهم في تنمية وعيهم بتاريخ وطنهم وتعزيز شعورهم بالانتماء، مؤكدًا أن اختيار المشاركين يتم من خلال قاعدة بيانات تديرها مؤسسة «مودة» داخل المنطقة المستهدفة.

الأوقاف وزارة الأوقاف متحدث الأوقاف

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