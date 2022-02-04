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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: لاعبو المنتخب الوطني حققوا النصر بروح قتالية

صدى البلد

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تهنئة إلى لاعبي المنتخب القومي المصري والجهاز الفني  لفوزه على نظيره الكاميروني على أرضه ووسط جماهيره، والصعود للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.
 

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وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالأداء المتميز، والروح القتالية للاعبي المنتخب المصري طوال 120 دقيقة، متمنيا لهم التوفيق في المباراة النهائية، والعودة بكأس البطولة، وإسعاد جموع الشعب المصري.
 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن لاعبي المنتخب أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم الفوز في المباريات وآخرها أمام نظيره الكاميروني، فأسعدوا المصريين، فتحية تقدير وحب تقدير.

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