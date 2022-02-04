استمرار الطقس السيء.. أجواء ممطرة ورياح باردة على مناطق شمال سيناء 

تشهد محافظة شمال سيناء، أجواء ممطرة ورياح باردة، حيث تهب رياح باردة وصلت إلى درجة الصقيع خاصة في مناطق مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء وكذلك المدن الساحلية المطلة علي ساحل البحر المتوسط وسط انتشار الغيوم والسحب في سماء المنطقة وتوقعات بهطول الأمطار.

الظروف الجوية

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية.

ووجه المحافظ، مسؤولي مديريات الخدمية باتخاذ جميع الاستعدادات بالمرافق الخدمية لأي تطورات قد تحدث بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.

وقال المحافظ، إنه يتم تنفيذ خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر.وتنفيذ السيناريوهات التي تم وضعها من قبل حسب المتغيرات الجوية.

ومن جانبه.. أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الادارة العامة للموارد المائية والري.