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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص أطاحت به سيارة مسرعة أعلى كوبري العمرانية

صدى البلد

لقي شخص مصرعه في حادث سير أعلي كوبري العمرانية، تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة و أمر بنقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 
تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد مصرع شخص في حادث تصادم سيارة أعلي كوبري العمرانية. 


وعلى الفور، انتقل العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب و المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية إلى موقع الحادث وتبين أن المتوقي يدعي مينا في العقد الثاني من العمر و أثناء مروره إلى الجانب الآخر من الطريق اصطدمت به سيارة مسرعة. 


تم نقل المصاب إلي المشرحة كما تم التحفظ على السائق  و تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 

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