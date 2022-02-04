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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 98 مسجدا في الدقهلية خلال عام وتوزيع 3 أطنان لحوم

وزير الاوقاف فى الدقهلية
وزير الاوقاف فى الدقهلية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إننا نشهد نقلة نوعية كبيرة في محافظة الدقهلية ‏والتي بلغت افتتاح 98 مسجدا خلال عام، وللمرة الرابعة أحضر افتتاحات مساجد في محافظة الدقهلية هذا ‏العام وكلها علي مستوي عالي بمفهوم المسجد الجامع هي نقلة كبيرة في عمارة المساجد.‏
جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف للقيادات الدينية في محافظة الدقهلية علي هامش زيارته ‏للمحافظة في إطار احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة.‏
وأضاف الوزير قائلا: أهنئ أهالي الدقهلية بالعيد القومي للمحافظة، وأهنئهم أيضا ‏بحلول شهر رجب وهو أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وهي رسالة سلام للعالم، وأن ‏الحرب في الإسلام حرب دفاعية عن النفس والوطن.
وأشار الوزير إلي أنه مع حلول شهر رجب تبدأ روحانيات الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، كنا ‏بالأمس في مجزر البساتين لبدأ عملية الذبح التابعة لـ"صك الطعام"، وبدأنا في توزيع 6  لحوم، ‏في محافظتي القاهرة والجيزة، وسنوزع اليوم في الدقهلية 3 طن لحوم، وكل أسبوع نوع 25 ‏طن علي 25 ألف طن
‏ وأكد أن شهر رمضان هو شهر الخير، ونحاول نصل إلي 200 ألف أسرة من صك الإطعام ‏للأسر الأولي بالرعاية، بإشراف طبي وبيطري، وذلك من خلال التضامن الاجتماعي ‏والإخصائيين الاجتماعيين وتصل إليه اللحوم حتى بيته.‏
وطالب الوزير بتشجيع المواطنين علي التبرع لصك الطعام، مشيرا إلي أنه خلال أسبوع نطبع الصكوك ‏وقيمته 300 جنيه، ويجوز أن تكون هذه الصكوك جزء من الزكاة، ونكون نحن طريق للوصول ‏إلي المحتاجين، ويجوز أن تكون لكفارة يمين أو كفارة صيام، كل جوانب الإطعام والزكاة ‏والصدقات، حتى لو محتاجين تعمل عقيقة، ممكن تشارك بها في صك الطعام، وستصل إلي ‏المواطن حتى باب البيت ‏
وأوضح الوزير أن مستوي اللحوم التي نوزعها مرتفع جدا، ونتعامل مع أفضل أنواع اللحوم، وحتى ‏كمية الدهون بها تكون قليلة، ونعمل أفضل حاجة ‏وذكر أنه كلما زادت حصة المحافظة من الصكوك زادت حصة المحافظة من اللحوم، وما سيتم ‏جمعه سيرد لكم لحوم بالإضافة إلي ما نوزعه، ونعظم عائد المشروع.

كما شهد وزير الأوقاف " استلام وتسلم الدفعه الاولي من لحوم صكوك الطعام بإجمالي 3 طن لتوزيعها علي مستحقي تكافل وكرامه تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي والتي تقوم بتوزيع هذه الصكوك علي المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية طبقا للأولي فالأولي .

ووجه " وزير الأوقاف " بأن تستهدف الدفعه الثانية من صكوك الطعام المسجلين علي قائمة انتظار تكافل وكرامه والذين لم يتم صرف لهم أي مساعدات ماليه بالإضافة إلي المسجلين الاصليين لتكون هناك عدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم الي مستحقيه الفعليين.

محافظة الدقهلية وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عمارة المساجد المسجد الجامع

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