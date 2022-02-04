ضبط سيارة محملة بـ 35 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

حملات تموينية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع استمرار تلك الحملات أيام الجمع والعطلات الرسمية للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

حملات تموينية في البحيرة

في نفس السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز ومدينة أبو حمص أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد ٣٥ شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتوزيعها كعلف حيواني، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.