تخلى عن طبيعته الهادئة.. "الصحف العالمية" تعلق على انفعال محمد صلاح أمام الكاميرون

سلطت الصحف العالمية، الضوء علي لقطة محمد صلاح نجم منتخب مصر أثناء حديثه الغاضب مع بكاري جاساما حكم لقاء الفراعنة أمام الكاميرون أمس ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية : صلاح في مواجهة ماني بعدما نجح الفراعنة في إنهاء مشوار الكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح.

ونشر موقع "SportBible" الإنجليزي مقطع فيديو لـ مشادة صلاح وجاساما، بعنوان: "صلاح منفعل وغاضب أكثر من أي وقت مضى"



وكتب موقع "joe.co" تقريرا بعنوان: "صلاح ينخرط في جدال غاضب مع الحكم عقب مباراة نصف النهائي"، وأشار إلى أن النجم المصري ظهر في تلك اللقطة على عكس طبيعته الهادئة.

وأشارت صحفية "ديلي ميل" البريطانية إلى أن صلاح كان يواجه جاساما بأخطائه، وقام الحكم الجامبي بالتلويح في وجهه أكثر من مرة لـ الابتعاد .

فيما أبرزت صحيفة اس الإسبانية، اللقاء المرتقب بين صلاح وماني في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال، الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أوليمبي، في نهائي أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا، بعد الفوز على الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية أمس الخميس، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



على الجانب الآخر، صعد منتخب السنغال بعد فوز مستحق على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول أمس الأربعاء.

نهائي أمم إفريقيا، سيشهد مواجهة خاصة بين ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، واللذان يعدان أفضل لاعبان في قارة إفريقيا في الوقت الحالي بلا منازع.

محمد صلاح يبحث عن أولى ألقابه مع منتخب مصر الأول، بينما يطمح أسد التيرانجا ساديو ماني جلب أول بطولة أمم إفريقيا لبلاده، بعد أن خسر نهائي أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر بهدف دون رد.

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