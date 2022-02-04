وكيل الصحة بالفيوم ينعى الدكتور محمد خيرى

نعى الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وجميع الأطباء والعاملين بالمديرية ومستشفياتهاوالجهات التابعة لها، الدكتور محمد خيرى استشارى المسالك البولية ، داعين له بواسع الرحمة.



وأعرب الدكتور حاتم جمال الدين ، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، وحسن خلقه فى التعامل مع الجميع حيث توفاه الله، اليوم بمستشفيات القصر العينى بالقاهرة بعد صراع مرير من جلطه ونزيف فى المخ اجرى على اثرها عملية جراحية ليلاقى ربه بين الشهداء والنبيين .

ودعا الله أن يتغمده بواسع رحمته تقدم لأسرة الفقيد ومحبيه وزملائه بأحرّ التعازي وسأل المولى العليّ القدير أن يتغمده بالرحمة والرضوان وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.