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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عشان خاطر مصر| روبي "تُسامح" محمد صلاح بعد رقصة "الهوبا"

روبي - محمد صلاح
روبي - محمد صلاح

علقت الفنانة روبي، على رقصة النجم العالمي محمد صلاح وباقي لاعبي المنتخب المصري على أغنيتها «حتة تانية» والمعروفة بأغنية «الهوبا»، وذلك بعد أن ظهر صلاح مع اللاعبين وهم يرقصون على الأغنية داخل حافلة نقل اللاعبين بعد فوزهم على منتخب الكاميرون وصعودهم لنهائي كأس الأمم الأفريقية. 

 

وقام إسلام صيام -زوج أخت روبي- بنشر المقطع عبر ستوري انستجرام، ومازحها قائلًا: «فين حقوق الأغنية بتاعتنا»، لترد عليه روبي قائلة: «لأ.. أنا مسامحة يا إيسو عشان خاطر مصر».

تعليق روبي

أحدث أعمال روبى 

واجتمعت بطلات فيلم "جروب الماميز" روبي وغادة عادل وريم مصطفي للبدء في التحضير لفيلمهم الجديد، وذلك للبدء في تصويره خلال الشهر القادم مع منتج العمل محمد رشيدي وخلال المقابلة تمت مناقشة تفاصيل التصوير والمشاهد الخاصة بهم والتحضير لها.

 

أبطال فيلم روبى 

"جروب الماميز" بطولة كل من غادة عادل و روبي وريم مصطفي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وانتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج معتز التوني الذي يعكف حاليا على تفاصيل العمل للبدء في تصويره الشهر القادم ليكون جاهزا استعدادا لطرحه بالسينمات. 

 

روبى فى حفل Joy Awards

وتألقت  روبي خلال مشاركتها في حفل Joy Awards المقام بالمملكة العربية السعودية بإطلالة جذابة وأنيقة.

وظهرت روبي  في حفل Joy Awards بفستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود المصنوع بالقماش اللامع واتسم التصميم بشق كشف ساقيها.

قد حمل فستان روبي في حفل Joy Awards توقيع دار العالمية balmain، وقد بلغ سعره 4095 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 62 ألف جنيه مصري.

وانتعلت روبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون النبيتي، ونسقت معه كلاتش صغير باللون الأسود مما منحها إطلالة متكاملة و لوك جذاب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روبي على خصلات شعرها القصير المموج المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

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