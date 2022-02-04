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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلا مسكونة بالجن.. بسنت النبراوي وريم أحمد: تحصنا بالقرآن أثناء تصوير ولهان

بسنت النبراوي - ريم
بسنت النبراوي - ريم أحمد

تحدثت الفنانة بسنت النبراوي والفنانة ريم أحمد، عن مشاهد الرعب في كواليس تصوير مسلسل ولهان، الذي يخوض بطولته منذر رياحنة، وانطلق تصويره داخل فيلا بطريق شبرامنت.

وقالت بسنت النبراوي، ببرنامج "top trending" عبر قناة "TeN":  "الفيلا اللي كنا بنصور فيها، بقالها 25 سنة مقفولة، وكان ساكنها عفاريت مش بني آدمين، واكتشفنا في أوضة داخلها بها رسومات على الحائط عبارة عن تعاويذ، وكلنا كنا مرعوبين، وكنت دايما بحصن نفسي وأقرأ آية الكرسي طوال الوقت، وكنا بنتحرك بشكل جماعي، ومحدش كان بيمشي لوحده في الفيلا، وكنا بنصور ونقف، والمكان كان مهجور وكان فيه جن عايش معانا".  

وأضافت الفنانة ريم أحمد، خلال مداخلة هاتفية عن كواليس تجربتها في"ولهان": "أنا شخصية أساسا بتخاف، ومكنتش بحب أتفرج على حاجة رعب، لكن لما قريت الورق والشخصية اللي هقدمها والساسبنس الموجود بالشخصية.. حبيت العمل، واستفزني إني أعمله، وتجربة جديدة عليا، ولأول مرة أشتغل في حاجة رعب".

وأضافت ريم أحمد: "فريق العمل كله مقصرش في أي حاجة، وأيضا شركة الإنتاج وفرت كل الإمكانيات، والمخرج ومدير التصوير، وكل العاملين بالمسلسل، والله العظيم ..إحنا تعبنا حقيقي في التجربة دي عشان تطلع بأفضل شكل للجمهور، والنور قطع في الفيلا واحنا بنصور لعدة ساعات وكنا بنولع الكشافات عشان خايفين".

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شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

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ريم أحمد صحفية عنيدة في مسلسل "ولهان" أمام منذر رياحنة

صناع مسلسل ولهان 

المسلسل سيناريو وحوار ورشة Big pen، إشراف عام محمود أبو العلا وعبدالرحمن أبو العلا، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع. 

 

تفاصيل مسلسل ولهان

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل ولهان ، يتكون من ١٠ حلقات،  ويخوض بطولته النجوم منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف فني محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، إشراف عام محمود أبو العلا وعبدالرحمن أبو العلا، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.

 

تصريحات مخرج مسلسل ولهان

من جانبه، تحدث مخرج العمل بلال العربي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، عن هذه الليلة المرعبة التي عاشها مع أبطال"ولهان"، مؤكدا أن هذه الأصوات التي سمعوها خلال التصوير ..أقرب لأصوات الجن.

وتابع، أن هناك غرفة بالكامل داخل الفيلا، تم الاستعانة بها خلال تصوير المسلسل، كتب على جدرانها تعاويذ حقيقية من كتب استدعاء للجن مثل "شمس المعارف" ، و"البلهان"، وكتاب" اللؤلؤ والمرجان في تسخير الجان".

وأضاف، أن مسلسل "ولهان" يعد تجربة درامية مختلفة وأحداثه تحمل الرعب والتشويق والإثارة، متمنيا أن ينال المسلسل عند عرضه اعجاب المشاهدين.

ولهان مسلسل ولهان بسنت النبراوي الفنانة بسنت النبراوي ريم أحمد الفنانة ريم أحمد

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