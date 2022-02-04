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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدقة جارية| أول فعل من عبير جلال الشرقاوي بعد وفاة والدها

جلال الشرقاوي وابنته
جلال الشرقاوي وابنته عبير

بعد رحيل والدها المخرج جلال الشرقاوي اليوم الجمعة 4 فبراير، كتبت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت فيه عن صدقة جارية على روح والدها. 

وكتبت عبير جلال الشرقاوي ، في منشورها عبر فيسبوك: «أصدقائى و أولاد عمى بنعمل خاتمة قرأن لو سمحتم سجلوا هتاخد جزء كام علما إن الثلاث أجزاء الأولى إتحجزت». 

وفاة جلال الشرقاوي

وتوفى جلال الشرقاوي ، صباح اليوم الجمعة 4 فبراير، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 87 سنة، إذ ولد 14 يونيو 1934.

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله.

(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

وأضافت: "(اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).

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كورونا اجتاحت عائلته.. تفاصيل معاناة المخرج جلال الشرقاوي في آخر أيامه

اللحظات الأخيرة في حياة جلال الشرقاوي

وشهدت الساعات الأخيرة، تدهور كبير في حالة الراحل ، حيث واجه مشكلات عديدة في الرئة بسبب مضاعفات فيروس كورونا ونقص الأكسجين بشكل كبير، وهو ما دفع عائلته لنقله  منذ  يومين إلى مستشفى آخر، من أجل توفير رعاية طبية كاملة له، حيث كان يتواجد في العناية المركزة الا انه توفى صباح اليوم.

 

جلال الشرقاوي

جلال الشرقاوي ولد في  (14 يونيو عام  1934)، وهو فنان ومخرج مصري. حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962. وقد مثّل في مسلسلات مثل ملحمة الحب والرحيل في الأردن و مسلسل المفسدون في الأرض .

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