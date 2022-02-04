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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عشت في مسرحه 6 سنوات معززا مكرما.. صلاح عبد الله ناعيا جلال الشرقاوي

جلال الشرقاوي وصلاح
جلال الشرقاوي وصلاح عبد الله

نعى الفنان صلاح عبد الله، المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا.


وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه على "تويتر": "‏وكإن الحزن قاللي معقولة تنام فرحان وتقوم فرحان وأسيبك..لأ لازم تعرف إن حبيبك وأستاذك اللي عشت في مسرحه ٦سنين مُعَزز مُكرَّم وقربت منه قوي وشفت قلبه المليان بالإيمان والطيبة والخير وماشفتش منه غير كل الحب والحنية … 
أرجوكم الفاتحةوالدعاءالمباركة للعملاق الأستاذ ‎#جلال_الشرقاوي".


ورحل جلال الشرقاوى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 87 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب يوم 24 يناير الماضى وتم نقله إلى المستشفى وأجرى مسحتين وجاءت نتيجتهما إيجابية، ثم تدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


ويعد الفنان جلال الشرقاوى واحدًا من كبار القامات الفنية فى مصر والوطن العربى، فهو صاحب مدرسة خاصة فى المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفنى الذى بدأه منذ ستينيات القرن الماضى العديد من الأعمال الفنية التى جمعته بكبار الفنانين كما كان له دور كبير فى اكتشاف عدد من النجوم.

 

 

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