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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تتضامن مع صحفيين ألمان في روسيا بسبب إجراءات انتقامية

صدى البلد

أدانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها السلطات الروسية ضد وسائل إعلام ألمانية تعمل في موسكو.
وقالت ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعنية بحرية وسائل الإعلام تيريزا ريبيرو - في تصريحات اليوم الجمعة - إن الشروع في إجراءات انتقامية ضد وسائل الإعلام الألمانية ومعاقبة الصحفيين على سعيهم المشروع لأنشطتهم المهنية هو أمر يتعارض مع روح مبادئ والتزامات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
وطالبت ريبيرو السلطات الروسية بإعادة النظر في نهجها وتقديم الضمانات بأن الإعلاميين يمكنهم الاستمرار في أداء دورهم المجتمعي المهم.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس عن عدد من الإجراءات الانتقامية ضد وسائل الإعلام الألمانية العاملة في البلاد؛ ردًا على قرار صدر مؤخرًا عن هيئة تنظيم وسائل الإعلام الوطنية في ألمانيا في قضية ضد مكتب قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا.
يشار إلى أن السلطات الروسية قررت إغلاق مكتب الإذاعة والتلفزيون الألماني "دويتشه فيله" في روسيا وإلغاء اعتماد جميع الصحفيين به احتجاجا على ما أسمته معالجة غير موضوعية للأزمة الأوكرانية.
 

 

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