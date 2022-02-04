وزيرة الثقافة الجزائرية: جناحنا الرسمي بمعرض الكتاب يضم 600 عنوان.. تفعيل المركز الثقافي الجزائري في مصر لبناء استراتيجية شراكة قوية

وزيرة الثقافة الجزائرية: المعالم والمرجعيات في مصر ملك الدول العربية

وفاء شعلال: تفعيل المركز الثقافي الجزائري في مصر لبناء استراتيجية شراكة قوية

وزيرة الثقافة الجزائرية: جناحنا الرسمي بمعرض الكتاب يضم 600 عنوان

وزيرة الثقافة الجزائرية: انبهرت بأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب



حلت الدكتورة وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، ضيفة ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وقالت إن بلادها تحرص على التسويق لثقافتها وإبراز الأدب الجزائري من خلال الجناح الرسمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث كان حضورها فرصة ثمينة للاطلاع على صناعة الكتاب في مصر والعالم العربي.

وأضافت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتطور من عام لآخر، مشيرةً إلى أنها انبهرت بتنوع الأنشطة على هامشه، وبالتالي فإنه خطوة مهمة وفعالة وجدية بشأن النهوض بصناعة الكتب في البلدان العربية.

وتابعت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية: "إصداراتنا في جناحنا الرسمي أدبية وشعرية أكثر منها تاريخية، وهذا لا يمنع من وجود الإصدارات التاريخية، ونسعى إلى التسويق لثقافتنا وتعزيز كل ما هو تواصل ثقافي بين الشعوب العربية، ونسعى إبراز الثقافة وأن تكون جسر تواصل بين الشعوب العربية".

وأشارت، إلى أن المشهد الثقافي مرّ بأوقات صعبة جراء جائحة كورونا، إذ كانت كل الأنشطة الثقافية معلقة في الجزائر وكل بلدان الأخرى، وكان الوضع الصحي أفضل منذ 6 أشهر وبالتالي حرصت على إطلاق فعاليات عديدة منها المهرجانات.

وكشفت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، تفاصيل زيارتها بنظيرتها المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، موضحةً أن اللقاء بحث العديد من الشراكات في مجالات عديدة مثل المسرح والسينما والنشر وصناعة الكتاب.

وأضافت: "زيارتي لمصر أحرص على أن تكون فرصة للاطلاع على المرافق الثقافية والتاريخية الموجودة في جمهورية مصر العربية، وهي معالم ومرجعيات ليست ملكا لمصر كلها، لكنها ملك لكل دول العالم العربي وملك للإنسانية".

وأكدت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، ضرورة أن تكون الثقافة من آليات الدفاع عن الوحدة العربية وأن تقدم خدمة لوحدة الأمة، وتكون أداة حقيقية للأمن القومي في مواجهة العولمة الثقافية.

وأفادت: "من هذا المنطلق تعمل الحكومة الجزائرية بتوجيهات من عبد المجيد تبون في تكريس مقاربة جديدة للثقافة تكون مقاربة اقتصادية تهدف إلى تعزيز كل ما هو صناعة ثقافية بمقومات وطنية.

وتابعت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية: "نسعى إلى أن تكون لدينا كل ما هو ترويج لتراثنا والحرص على ممارسته بسبل تحمي شعبنا وتجعله متماسكا وتحافظ على أمنه وثقافته".

وشددت على أن تروج الصناعة الثقافية للتراث المشترك بين الدول العربية، وأن يتم توثيقه وتسجيله وإنجاز أعمال مشتركة في السينما والتراث والبرمجة لنقل ثقافتنا للعالم الغربي.

وواصلت: "نتطلع أن تكون الجزائر ومصر هي قاطرتا قيادة الثقافة العربية في التعاون، وهذا ما أكدته الإرادة السياسية على هامش الزيارة الرئاسية لرئيس الجمهورية الجزائري لمصر، حيث أعطى رئيسنا تعليمات بإعادة تفعيل المركز الثقافي الجزائري في مصر، لبناء استراتيجية شراكة قوية بين البلدين".

وهنأت الشعب المصري وبخاصة أفراد الشرطة بعيدهم الذي صادف يوم 25 يناير، قائلة: "أقول لهم بالتوفيق والنجاح وكل الازدهار لمصر الشقيقة وشعبها العريق".

وأضافت: "حضرت إلى مصر بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على هامش زيارته الرئاسية بوفد مهم، حيث أكد عليّ حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، حرصا منا على توطيد العلاقات بين البلدين وبناء جسر علاقات ثقافية تعكس عمق العلاقات بين الشعبين".

وأكدت أن بلادها تسعى إلى تعزيز حضورها الثقافي والأدبي في كل من إقليمها الإفريقي والعربي والعالمي ومشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب مشاركة نوعية، إذ كان الجناح الرسمي للجزائر ممثل بوزارة الثقافة والفنون بأكثر من 600 عنوان وحضور ناشرين جزائريين في أجنحة خاصة بأكثر من 500 عنوان وإصدارات تاريخية وأدبية وتراثية وشعرية.