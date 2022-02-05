10 نجوم غيبهم الموت ببداية 2022| عايدة عبد العزيز وجلال الشرقاوي الأحدث.. وأحمد الحجار أول المودعين

غيب الموت الفنانة عايدة عبد العزيز ، والمخرج جلال الشرقاوي، لينضما إلى سلسلة النجوم الراحلين عن عالمنا في بداية هذا العام 2022، والذي بلغ عددهم إلى 10 نجوم، يرصدهم صدى البلد في التقرير التالي:

وفاة الفنان أحمد الحجار

كان الفنان أحمد الحجار هو أول نجوم الفن الذين غيبهم الموت عن عالمنا في العام الجاري 2022، إذ توفي في 4 من يناير الماضي، عن عمر يناهز ال65 عاما.

المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار.

وفاة الفنانة مها أبو عوف

وفي 6 يناير الماضي، أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».

كشف دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.

وقال أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".

وفاة الفنان وحيد السنباطي

وفي 12 يناير الماضي، رحل عن عالمنا الفنان وحيد السنباطي وأعلن ابن شقيقه الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وكتب:"بسم الله الرحمن الرحيم (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) توفى إلى رحمة الله تعالى عمي وحيد السنباطي، اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأدخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب وألهمنا وألهم أهله الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله.. وإنا لله وإنا اليه راجعون، ادعوا له بالرحمة و المغفرة".

وفاة المخرج السوري بسام الملا

وفي 22 من يناير، أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان والمخرج بسام الملا ، وكتبت النقابة، في منشور لها عبر فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين .. ينعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا .. وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة الفنان السوري مروان السباعي

وفي اليوم التالي (24 يناير) توفي الفنان السوري مروان السباعي عن عمر يناهز 60 عاماً، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين في بيانها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان النقابة: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير مروان السباعي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولاحظ عدد كبير من المتابعين أن الراحل لم يتذكره أحد من زملائه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنه شاركهم قي العديد من الأعمال، وسط تساؤلات عن سبب التقصير بحقه.

وفاة بطل مسلسل قيامة أرطغرل

وفي نفس اليوم (24 يناير) توفى الممثل التركى “آيبارك بيكجان” أحد أبطال مسلسل “قيامة أرطغرل” والذى قدم شخصية “أرتوك بيه” وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وفاة الفنان العراقى فلاح عبود

وفي اليوم التالي (25 يناير) أعلنت نقابة المهن التمثيلية العراقية وفاة الفنان العراقى القدير فلاح عبود ، وذلك عبر بيان رسمى أصدرته، وقالت فيه: «ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين الفنان فلاح عبود والذي وافته المنية سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان».

وفاة المخرج نبيل الجوهري

وفي 31 يناير، نعت نقابة المهن السينمائية المخرج نبيل الجوهري في بيان لها، معلنة وفاته قائلين: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز

وفي مساء الخميس 3 فبراير، أعلن الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز ، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مراد في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «الدوام لله .. الفنانة عايدة عبد العزيز»، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع جثمان الراحلة.

وقبل أكثر من عام، قال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.

وفاة جلال الشرقاوي

وتوفى جلال الشرقاوي ، صباح اليوم الجمعة 4 فبراير، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 87 سنة، إذ ولد 14 يونيو 1934.

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله.

(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

وأضافت: "(اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).