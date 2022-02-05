وقعت في غرام الدور.. آيتن عامر: هذا المسلسل غلطة وندمت عليها.. فيديو

حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية "أسما إبراهيم"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وكشفت "آيتن عامر"، عن الغلطة التي فعلتها ومازالت ندمانة عليها، قائلة: " الذنب الوحيد اللي عملته أني مضيت على عقد مسلسل معين، وكان من ضمن الحاجات اللي عملتها".

وأضافت: "ندمت أني مضيت، لأني كنت واثقة أن فيه حاجه حلوه بتتعمل، لأن المخرج كان جامد، والقصة كانت حلوه"، لافته: "وقعت في غرام الدور من أول حلقة".

وأشارت: "أما أقع في المشكلة ببص على الجانب الإيجابي أكثر"، مردفه: "أي حاجه تمنها فلوس مش مهمة، والدرس الذي اتعلمه أهم من الفلوس".

وتابعت: "وثقت في شخص معين وكان سبب في أذيتي ولما استنجدت بيه وقولتله بتأذي بسببك مردش عليا، ودائما أقول حقي عند ربنا"، مؤكدة: "صدمتي في البني آدمين أقوى من أي عمل فني".



وتكشف آيتن عامر عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية طوال مشوارها الفنى.

